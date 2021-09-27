Tanal: Muhtar AKP'li belediyeyi valiliğe şikayet etti

27 Eylül 2021 Pazartesi, 15:08

Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından, Şahinler Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin’in Şanlıurfa Valiliği’ne yazmış olduğu dilekçeyi paylaştı.

Mehmet Şahin, dilekçesinde, toprak olan mahalle yollarının yağmur yağması halinde çamur olma riskine karşı yeniden düzenlenmesi konusunda Akçakale Belediyesi’nden yardım talebinde bulunduğunu belirterek, “Bulunduğumuz istek üzerine, Akçakale Belediye Başkanı’nın yağmur yağmayacağı ve yağmur yağmayacağı için de bu yolu düzenlemeye gerek olmadığını belirtip bizlere bu hizmeti vermeyeceklerini söylediler” dedi. Şahin, yolların onarılması için Şanlıurfa Valiliği’nden yardım istedi.

CHP’li Tanal, muhtar Şahin’in bu dilekçesini sosyal medya hesabında şu notla paylaştı: