Tanal: Muhtar AKP'li belediyeyi valiliğe şikayet etti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Şahinler mahallesinin muhtarı Mehmet Şahin’in, “yağmur yağmayacağı” gerekçesiyle mahallenin toprak yollarını yapmayan AKP’li Akçakale Belediyesi’ni Şanlıurfa Valiliği’ne şikayet ettiğini açıkladı.

ANKA
27 Eylül 2021 Pazartesi, 15:08
Tanal: Muhtar AKP'li belediyeyi valiliğe şikayet etti
Abone Ol google-news

Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından, Şahinler Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin’in Şanlıurfa Valiliği’ne yazmış olduğu dilekçeyi paylaştı.

Mehmet Şahin, dilekçesinde, toprak olan mahalle yollarının yağmur yağması halinde çamur olma riskine karşı yeniden düzenlenmesi konusunda Akçakale Belediyesi’nden yardım talebinde bulunduğunu belirterek, “Bulunduğumuz istek üzerine, Akçakale Belediye Başkanı’nın yağmur yağmayacağı ve yağmur yağmayacağı için de bu yolu düzenlemeye gerek olmadığını belirtip bizlere bu hizmeti vermeyeceklerini söylediler” dedi. Şahin, yolların onarılması için Şanlıurfa Valiliği’nden yardım istedi.

CHP’li Tanal, muhtar Şahin’in bu dilekçesini sosyal medya hesabında şu notla paylaştı:

“Akçakale’de merkez mahalle Şahinler’in muhtarı, yolu yapmayan AKP’li belediyeyi Şanlıurfa Valiliği'ne şikayet etti. Dilekçede, Akçakale Belediye Başkanı'nın “yağmur" cevabı yer aldı. Sanki belediyede yağmur yağacağını önceden hisseden personel var! Kemal Sunal filmindeki gibi.”


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler