Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev aldı, yanarak can verdi

Ardahan’ın Göle ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Sarıkaya (78) tandırda ekmek pişirirken alevlerin elbisesine sıçraması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.

DHA
31 Ocak 2022 Pazartesi, 22:13
Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev aldı, yanarak can verdi
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Olay, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Köprülü Beldesi’nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi.

Evindeki tandırda ekmek pişiren Fatma Sarıkaya’nın elbisesinae kıvılcım sıçradı.

ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

Elbisesi bir anda alev içerisinde kalan Sarıkaya’nın çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu.

Hastaneye kaldırılan Fatma Sarıkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sarıkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ardahan Devlet Hastanesi’ne gönderildi.


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