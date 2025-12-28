Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında sosyal medya fenomeni olarak tanınan Taner Çağlı da bulunuyor. Peki, Taner Çağlı kimdir? Taner Çağlı neden gözaltına alındı? Taner Çağlı kaç yaşında, nereli?

TANER ÇAĞLI KİMDİR?

Taner Çağlı, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Çevirmenlik Bölümü’nden mezun olmuştur. İngilizce eğitimi alanında çalışmalar yapan Çağlı, YouTube'da ünlü isimleri konuk ederek programlar yayınlıyor.

TANER ÇAĞLI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Veyis Ateş, Mustafa Karataş ve Taner Çağlı'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak", "kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak" suçlarından 27.12.2025 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alındığı belirtildi.