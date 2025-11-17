Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tanık polisin ifadesi dikkat çekti: Cevahir AVM önündeki 120 kişi herhangi bir yasaklama kararı olmadan gözaltına alınmış!

Tanık polisin ifadesi dikkat çekti: Cevahir AVM önündeki 120 kişi herhangi bir yasaklama kararı olmadan gözaltına alınmış!

17.11.2025 14:44:00
Güncellenme:
Ufuk Sepetci
Takip Et:
Tanık polisin ifadesi dikkat çekti: Cevahir AVM önündeki 120 kişi herhangi bir yasaklama kararı olmadan gözaltına alınmış!

İBB’ye yönelik operasyonlara karşın protestolar sırasında Cevahir AVM önünde gözaltına alınan 120 kişinin davasının ikinci duruşması görüldü. Görülen duruşmada bir polis tanık ifade verdi. Polis tanığı, ters kelepçeli öğrencilerin araçta bekletildiğini doğruladı; duruşmada tartışmalar yükseldi, hakim tüm adli kontrol tedbirlerini kaldırdı ve davayı 27 Nisan’a erteledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan 120 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında bir polis memurunun tanık olarak dinlenmesi dikkat çekti.

Tanığın ifadeleri sırasında sık sık tartışmalar yaşandı.

Sanıkların “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı davada tanık olarak çağrılan polis memuru, olay günü yaşananlara ilişkin hem mahkeme heyetinin hem de avukatların sorularını yanıtladı.

Avukatların yönelttiği sorular sırasında taraflar arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

POLİS MEMURUNUN İFADESİ

Tanık polis, gözaltı işlemleri sırasında araçların dolu olduğuna ilişkin soruları yanıtlarken şunları söyledi:

“Olay günü öğrenciler ters kelepçeli biçimdeydi, evet. Benim olduğum araçtaki gençlerin kelepçelerini bizzat ben çözdüm. Yemek, su, tuvalet gibi ihtiyaçlarını gidermek adına her şeyi yaptım ama diğer araçta olanların detaylarını bilmiyorum.”

Polis ayrıca, valilik yasağına ilişkin sorulara: “Olay günü valilik yasağı olup olmadığını bilmiyorduk. 20 kişi birlikte tutanağı yazdık” şeklinde yanıt verdi.

'YASAK YOK' TESPİTİ  MAHKEMEYE İLETİLDİ

Mahkeme, ilk duruşmada İstanbul Valiliği’ne müzekkere göndererek, 27.03.2025 tarihli olay günü için herhangi bir yasaklama kararı bulunup bulunmadığını ve varsa bu yasağın nasıl ilan edildiğini sormuştu. Valilikten herhangi bir yanıt gelmezken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, valiliğin verdiği “herhangi bir yasaklama kararı bulunmadığı” yönündeki tespiti mahkemeye iletti.

Image

SANIKLARIN ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Henüz savunmaları alınmamış 6 sanığın adli kontrol tedbirleri devam ediyordu. Bugün ifadelerini veren bu sanıklar için hakim, verdiği ara kararda tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Duruşma ise 27 Nisan 2026 günü saat 09.30’a bırakıldı.

İlgili Konular: #gözaltı