Tanımadığı adamı öldüren sanıktan akılalmaz savunma: 'Gerçeklikten koptum, kendimi oyunda sandım'

Yayınlanma: 02.10.2024 - 14:56

Güncelleme: 02.10.2024 - 14:56

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak’ta 17 Mayıs 2022’de meydana gelen olayda Turhan Kuzu, hiç tanımadığı Turgut Ş. tarafından sokak ortasında sebepsiz şekilde bıçaklandı. Kuzu ağır yaralanırken, Turgut Ş. ise gözaltına alındı. Tutuklanan Turgut Ş. cezaevine gönderildi. Turhan Kuzu ise olaydan yaklaşık 3 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"ÖLDÜRMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ"

Sanık Turgut Ş’nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Turgut Ş. ve taraf avukatları katıldı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden maktulün aile avukatı Öztürk Güden, "Sanığın, canavarla hisle eziyet çektirerek beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda olan kişiye karşı adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanık hiç tanımadığı kişiyi sırf öldürmek için öldürmüştür. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"KENDİMİ OYUNDA SANDIM"

Savunması için söz hakkı verilen Turgut Ş., "Olay günü gerçeklikten kopmuştum. Olmayan şeyler görmekteydim. Evden bıçak alıp çıktım. Babama yanıma gelmemesini söyledim. Babam yanıma gelseydi ona da zarar verebilirdi. Olay sonrası ellerim kan içindeydi. Olay yerinden kaçabilirdim, delilleri karartabilirdim ama deliller ortadaydı. Nezarete atıldığımda ellerim hala kanamaktaydı, kesinlikle hastaneye götürülmedim. Kendimi oyunda sandığım için böyle bir olay gerçekleşti. 3 yıldır cezaevindeyim, tedavi olmaya çalışıyorum. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum. Ölen kişiyi tanımıyorum, olay günü gerçeklikten koptum. Gerçek dışı şeyler gördüm. İradem dışında bıçak aldım. Olay sonrası bir yere kaçmadım. Halüsinasyon gördüm. Tedavi olmaya çalışıyorum. Normal hayatta ben bu olayı yapacak biri değilim. Gerçeklikten koptum, kendimi oyunda sandım" şeklinde konuştu.



Sanık avukatı Bircan Kara ise "Müvekkilim yargılamanın başından beri birbiriyle uyumlu beyanlarda bulunmaktadır. Müvekkilim işlemiş olduğu eylemin sonuçlarını anlamayacak kadar kendisini etkileyen psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar içindeyken olay önceci acilde kendisine enjekte edilen iğnenin normal dozunun 5 kat olacak şekilde enjekte edilmesi nedeniyle iradesi sakata uğramıştır. Müvekkilim olaydan 7 yıl önce şizofreni ve benzeri hastalıklar nedeniyle tedavi olmaya başlamıştır. Bu rahatsızlıkları nedeniyle çok fazla ilaç kullanmıştır. Müvekkilimin üzerine atılı suçun manevi unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin, ihtimal kast hükümlerinin ya da netice sebebiyle yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme kapsamında cezalandırılması gerekmektedir. Suç vasfının değişme ihtimali mevcuttur. Müvekkilimin öncelikle beraatine, mahkeme aksi kanaatte ise lehe yasa hükümlerinin uygulanmasını ve bihakkın tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.



Cumhuriyet savcısının mütalaasında, sanığın babası ve kardeşleriyle birlikte yaşayıp özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, olay gecesi kardeşi T.Ş. ile birlikte Kocaeli Devlet Hastanesi’ne gidip sakinleştirici iğne yaptırdığı, daha sonra evine döndüğü ve babası N.Ş. ile tartışıp bıçak alarak evden koşarak uzaklaştığı ifade edildi. Sanığın karşılaştığı ve daha önce tanımadığı maktule saldırarak defalarca bıçaklayıp ağır şekilde yaraladığının belirtildiği mütalaada, Turgut Ş’nin bazı ailevi ve ruhsal sıkıntıları bulunsa da alınan adli tip raporlarına göre ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığının bulunmadığı vurgulandı. Mütalaada, sanığın "canavarca hisle adam öldürme" ve "yasak olmayan bıçağı sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak" suçlarından cezalandırılması istendi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mütalaanın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, ilk olarak sanığın "canavarca hisle adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına karar verdi ancak Turgut Ş., takdiri indirim uygulanarak müebbet hapse çarptırıldı. Ayrıca sanığa, "yasak olmayan bıçağı sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak" suçundan da 5 ay hapis cezası verildi.