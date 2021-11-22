Tanımadığı kişi tarafından saldırıya uğradı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, tanımadığı başka bir kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hasan D., sokak ortasında tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.
Bir el ateş edilen olayda Hasan D. ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri sevk edilirken silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.
Yaralan Hasan D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA
Hasan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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