Tanınmamak için saçlarını boyatmış: Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yakalanma anları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:30

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:54

İstanbul’un Eyüpsultan’da 1 Mart’ta ölümlü kazaya karışıp Mısır’a, daha sonra ise ABD’ye kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok ABD’de yakalanmıştı.

Firari olarak gezen anne ile oğulun yakalandıkları anların görüntüleri 24 TV’de yayımlandı.

Boston polisi tarafından gözaltına alınan anne ve oğulun görüntülerinde ilk olarak Cihan Cihantimur’un yakalandığı görülüyor. Polis tarafından üst araması yapılan Cihantimur, daha sonra ise polis aracına bindiriliyor.

TOK’UN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Cihantimur’un ardından ise kameralara anne Eylem Tok’un görüntüleri yansıdı. Üzerinde siyah bir elbise olan Tok’un imaj değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı. Saçlarının küt ve sarı olduğu görülen Eylem Tok’un, oldukça rahat tavırlar sergilemesi de bir başka ayrıntı olarak yer aldı.

2 MİLYON DOLARLIK KEFALET TALEBİNE RET

Öte yandan Manson Gençlik Enstitüsü ıslahevinin şartlarından şikâyetçi olduğu bildirilen Cihantimur’un 2 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalmasına Savcı Kristen A. Kearney itiraz etti.

Savcı Kearney, Cihantimur’u elektronik kelepçe ile izleme imkânının bulunmadığını ve 2 milyon dolarlık kefaletin Cihantimur’un yeniden kaçma tehlikesini azaltmayacağını söyledi.

TÜRKİYE’YE İADE DAVASI ERTELENDİ

Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma 1 Temmuz’a ertelendi. Duruşmanın erteleme nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Eylem Tok’u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.