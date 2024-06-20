Eylem Tok’un ehliyetsiz oğlu yeniden hakim karşısına çıkacak! Cezaevi fotoğrafı geldi

Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:03

Güncelleme: 20.06.2024 - 11:03

Yazar Eylem Tok ve estetik doktoru Bülent Cihantimur’un ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur, lüks aracıyla yaptığı kazanın ardından Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD’ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten kararı çıkarılan Tok ve Cihantimur, evlerine yemek siparişini getiren kuryenin ihbarıyla yakalandı. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Tok’un duruşması ertelendi. Cihantimur ise bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Cihantimur’un cezaevi fotoğrafı ortaya çıkarken, Tok’un ise saçını boyatması dikkat çekti.

CİHANTİMUR'UN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Akşam'ın haberine göre; Avukatlar, savunmalarını Cihantimur'un kötü şartları üzerine kurdu. Çocuk tutuklular için rehabilitasyon cezaevinde kalan Timur Cihantimur'a burada ot yolma, yer ve tuvalet temizleme gibi işler yaptırıldığı öne süren avukatlar, "Islah evinde çok kötü şartlar altında kalıyor. Bu çocuğun topluma kazandırılması lazım. Verilen görevleri yapmakta zorlanıyor. Kendisine zarar vermesinden korkuyoruz" ifadesini kullandı. Boston Federal Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan gazeteci Ercan Öztürk, Timur Cihantimur'un yüzünde darp izleri olduğunu ve panik tavırlar sergilediğini aktardı.

Cihantimur'un tahliye olmaması halinde yerinin değiştirilmesini de talep eden avukatların istekleri hakim tarafından reddedildi.

Ayrıca, Cihantimur'un cezaevi fotoğrafı da ortaya çıktı.

TOK'UN DURUŞMASI 27 HAZİRAN'DA

ABD'li savcı Levy'in talebi üzerine mahkeme Eylem Tok'la oğlu Timur Cihantimur'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Cihantimur bugün Türkiye saatiyle saat 16.30'da Boston Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak. Avukatların Cihantimur için tahliye taleplerini yenileyeceği; mahkemenin ise nihai kararını vereceği öğrenildi. Eylem Tok'un yargılanmasına da 27 Haziran'da devam edilecek.

SAÇLARINI BOYADI

Eylem Tok'u ABD Adalet Bakanlığı tarafından atanan avukat savundu. İddiaya göre Tok, duruşmaya geç gelen avukatın değiştirilmesini istedi. Turuncu tulum giyindirilen Eylem Tok'un siyah saçını sarıya boyadığı ve makyajlı olduğu görüldü. Yorgun ve bitkin hali dikkat çeken Tok, tercüman aracılığıyla iletişim kurdu.