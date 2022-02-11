Tanju Okan’ın oğlu Tansu Okan kimdir? Neden öldü?

11 Şubat 2022 Cuma, 13:31

Tanju Okan 7’den 70’e herkesin tanıdığı, türk pop müziğinin mihenk taşı olarak kabul edilen sanatçılarından olan Tanju Okan’ı 58 yaşındayken, 1996 yılında kaybetmiştik. Tanju Okan’ın tek çocuğu olan Tansu Okan da bugün hayata gözlerini yumdu.

Tansu Okan neden öldü?

Tanju Okan’ın oğlu Tansu Okan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde fıtık ameliyatı olan ve bir süre yoğun bakımda kalan Tansu Okan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaştı. Fenalaşan Tansu Okan’ı yakınları hemen hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata geri dönmedi ve hastanede vefat etti.

Tansu Okan’ın vefat haberini menajer yakın arkadaşı Aslı Yörükoğlu duyurdu. Sosyal medyada yapmış olduğu açıklamada Yörükoğlu “Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan’ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti” sözlerini kullandı.