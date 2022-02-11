Tanju Okan’ın oğlu Tansu Okan kimdir? Neden öldü?
Türk pop müziğinin en sembol isimlerinden biri olan ve 1996 yılında, henüz 58 yaşındayken kaybettiğimiz Tanju Okan’ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti. Tansu Okan neden öldü?
Tanju Okan 7’den 70’e herkesin tanıdığı, türk pop müziğinin mihenk taşı olarak kabul edilen sanatçılarından olan Tanju Okan’ı 58 yaşındayken, 1996 yılında kaybetmiştik. Tanju Okan’ın tek çocuğu olan Tansu Okan da bugün hayata gözlerini yumdu.
Tansu Okan neden öldü?
Tanju Okan’ın oğlu Tansu Okan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde fıtık ameliyatı olan ve bir süre yoğun bakımda kalan Tansu Okan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaştı. Fenalaşan Tansu Okan’ı yakınları hemen hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata geri dönmedi ve hastanede vefat etti.
Tansu Okan’ın vefat haberini menajer yakın arkadaşı Aslı Yörükoğlu duyurdu. Sosyal medyada yapmış olduğu açıklamada Yörükoğlu “Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan’ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti” sözlerini kullandı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- 'Türk halkı 11.02.2011 gününü asla unutma'
- Moda Sahnesi'nden 'Ödemiyoruz' çıkışı
- Bursa'da sabaha kadar işkence!
- Yurttaşın beli büküldü
- Suriyeli çocukları zorla çalıştıranlara operasyon
- Fransa'da Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
- 'Cumhuriyet Sitesi' davası: Talepler reddedildi
- Rusya Merkez Bankası'ndan 'faiz' kararı
- BASAD boşaltılıyor
- Adnan Oktar'ı sordu, 'hakaret' soruşturması geldi