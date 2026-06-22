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Tanju Özcan’ın şoförü tahliye edildi

Tanju Özcan’ın şoförü tahliye edildi

22.06.2026 15:25:00
Güncellenme:
DHA
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Tanju Özcan’ın şoförü tahliye edildi

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, belediye personeli Öznur Ç.’nin (33) savcılığa verdiği ek ifade sonrası tutuklanan Özcan'ın şoförü Suat Çelikcan, itirazın ardından tahliye edildi.
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Şubat ayında ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanıp Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında geçen hafta yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Özcan’ın yargılandığı ‘Tehdit’ ve ‘Şantaj’ davasında mağdur olarak yer alan Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Ç., Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Özcan hakkında yeni iddialarda bulunup şikayetçi oldu.

Öznur Ç.’nin savcılığa verdiği ek ifadesinin ardından Tanju Özcan hakkında, ‘Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada Özcan aynı suçtan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özcan’ın şoförü Suat Çelikcan ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 18 Haziran’da tutuklandı.

Öte yandan avukatın itirazını değerlendiren mahkeme kararının ardından Suat Çelikcan bu sabah tahliye edildi.

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