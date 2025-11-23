Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İmralı’da PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret edecek heyete üye vermemesini eleştiren CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında “CHP, Ortadoğu’da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP’den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir” dedi.

TANJU ÖZCAN TEPKİ GÖSTERDİ

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

Özcan, "Aylardır susan KK, dün İmralı’nın karanlık kuyusuna düşen AKP ve MHP’ye yardım ve yataklık içeren bir video paylaşmış. Beni şaşırtmadı ama çok üzdü! Ülkem ve partim adına üzülerek söylüyorum, 13 yıl boyunca koynumuzda yılan beslemişiz" ifadelerini kullandı.