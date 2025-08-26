Tanju Özcan telefonlarını açmayan Murat Kurum'a seslendi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya platformu X hesabından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a seslendi.

Kurum'un telefonlarına çıkmadığını söyleyen Özcan, konunun 'önemli' olduğunu kaydetti.

Özcan, "Seçilmiş bir belediye başkanı ısrarla görüşmek istiyorsa konu önemli demektir" ifadelerini kullandı.

"BENCE DÖNMEK ZORUNDASINIZ"

Tanju Özcan'ın X paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Murat Kurum, sizi üçüncü kez aradım ve 2 dakika telefonla görüşmek istediğimi söyledim, hala bir dönüş yapmadınız. Sayın Bakanım, ben sizi Bolu ile ilgili çok önemli bir meseleyi konuşmak için arıyorum ama bir kez bile 2 dakikalığına dönüş lütfetmiyorsunuz.

Kusura bakmayın ama bu doğru değil. Belki içinizden “Dönmek zorunda mıyım?” diyorsunuz ama bence dönmek zorundasınız. Çünkü siz Türkiye Cumhuriyeti’nin atanmış da olsanız bir bakanısınız. Seçilmiş bir belediye başkanı ısrarla görüşmek istiyorsa konu önemli demektir.

Bakın, böyle giderse “Darılırım, bir daha aramam, devir teslime de gelmem. Elinizde çiçeğinizle beklersiniz”

Hadi arayın lütfen…"