Bolu'da kereste fabrikasında korkutan yangın!

17 Mayıs 2022 Salı, 12:09

Bolu’da kereste fabrikasının yemekhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 09.15 sıralarında Seyit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karayel’e ait kereste fabrikasının yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanları gören yurttaşlar durumu fabrikada çalışan işçilere haber verdi. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/boluda-kereste-fabrikasinda-korkutan-yangin-1936825