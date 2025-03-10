Tanju Özcan'dan Tarkan'a: 'Geççek' dedin ne geçmesi!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü şarkıcı Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına 'imalı' bir şekilde tepki gösterdi.

Tanju Özcan'dan Tarkan'a: 'Geççek' dedin ne geçmesi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 21:50

Tanju Özcan X hesabından yaptığı paylaşım ile Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını tiye aldı.

"Yalancı Tarkan geççek geççek dedin" ifadelerini kullanan Özcan, "Ne geçmesi o günden bu yana başımıza gelmeyen kalmadı" dedi.

Tarkan'ın şarkısına da yer verdiği paylaşımında Tanju Özcan şunları kaydetti:

"Yalancı Tarkan geçcek geçcek dedin ne geçmesi o günden bu yana başımıza gelmeyen kalmadı. 

Pandemi, ekonomik kriz, depremler, seller daha sayayım mı? En son Vedat Milor, kent lokantasında yemek yedi diye adliyelik bile oldu. 

Çok sağol, geçcek dedin gerçekten çoğu geçti. Bir kulağımızın arkası kaldı!!!"


Etiketler: #Tanju Özcan #gerçek #Tarkan

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