Tanju Özcan Edirne Valisi'ne isyan etti: 'Allah akıl fikir versin!'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Edirne Valisi Sezer’in ‘sınır hattına duvar öreceğiz’ sözlerine tepki gösterdi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır hattına duvar yapılacağını açıklayarak "Bu yıl 8.5 kilometre yapılması düşünülüyor. Tüm sınır hattı ileriki dönemlerde yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Edirne Valisi Sezer'in söz konusu ifadelerini tepki gösterdi.
Özcan'ın sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Allah akıl fikir versin!
Edirne Valisi, sığınmacılar kaçmasın diye 8,5 kilometresi bu yıl tamamlanmak üzere Yunanistan sınırının tamamına duvar yapılacağını açıklamış. Sayın Vali, başka ülkeler duvarı sığınmacılar ülkeye girmesin diye yapıyor, biz de bu mantıkla sığınmacılar Türkiye’den kaçmasın diye yapıyoruz. Bırakın duvar yapmayı, isteyen sığınmacı Yunanistan’a kaçsın hatta bence görmemezlikten bile gelin."
Allah akıl fikir versin!— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) March 5, 2025
Edirne Valisi, sığınmacılar kaçmasın diye 8,5 kilometresi bu yıl tamamlanmak üzere Yunanistan sınırının tamamına duvar yapılacağını açıklamış. Sayın Vali, başka ülkeler duvarı sığınmacılar ülkeye girmesin diye yapıyor, biz de bu mantıkla sığınmacılar… pic.twitter.com/OqXrW9QZNJ
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