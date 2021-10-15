CHP'li Tanrıkulu gündeme taşıdı: Arabuluculuk Sınavı'ndaki şaibe iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı mı?

15 Ekim 2021 Cuma, 17:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanlığı'nın 24 Kasım 2019 tarihinde düzenlediği Arabulucuk Sınavı'nda usulsüzlük yapılıp yapılmadığının araştırılması ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması talebiyle, soru önergesi sundu.

"5000 kişinin alınacağı sınavı 6271 kişinin kazandığı, taban puanın 91 olduğu, 5000. sıradaki ile aynı puanı (91) alan 1271 kişinin de bu şekilde sınavı kazandığı açıklanmıştır. Halkın mantık ve olasılık hesaplarını alt üst eden bu sonuçlara inanması beklenmiştir" diyen CHP'li Tanrıkulu, Bakan Gül'e 6 soru yöneltti.



Tanrıkulu soru önergesinde ayrıca Ankara 9. İdare Mahkemesinin 23 Eylül 2021 tarihinde sınavın soru ve cevaplarını açıklamak zorunda olmasına karşılık mahkeme kararının yerine getirilmediğini belirtirken, "Mahkeme tarafından 3 sorunun iptal edilerek bunların diğer sorulara eşit şekilde dağıtılmasına ilişkin karar verildiği, ancak Bakanlık bürokratlarının bu kararı kapalı kapılar ardında uyguladığı iddiaları mevcuttur" ifadelerini kullandı.



Tanrıkulu, Adalet Bakanı Gül'e şu soruları yöneltti:



"1- Bakanlığınızın 24 Kasım 2019 tarihinde düzenlediği Arabuluculuk Sınavı akabinde Ankara 9. İdare Mahkemesinin 23.09.2021 tarihinde verdiği 2020/1057 E., 2021/1565 K. sayılı karara göre sınavın soru ve cevaplarının açıklanması gerekirken Mahkeme kararının yerine getirilmemesinin gerekçesi ve izahı nedir?

2- Ankara 9. İdare Mahkemesinin 3 soruyu iptal ettiği kararında soru ve cevapların yayımlanmasına da hükmedildiği halde, soru ve cevaplar neden yayınlanmamaktadır? Soru ile cevaplar ne zaman ve nasıl yayımlanacaktır?

3- Kısmi olarak açıklanan 16 soruda dahi 3 hatalı soru çıktığı göz önüne alındığında, tüm soruların açıklanması durumunda daha çok hata çıkacağı ve sınavın tamamen iptal edileceği iddiası doğru mudur?

4- Mahkeme kararında iptal edilen soruların eşit şekilde diğer sorulara dağıtılmasına ve puanların yeniden hesaplanmasına hükmedildiği halde, Bakanlık bürokratlarının bazı kişilere 3 puan ekleyip “kazandınız”, bazılarından ise 3 puan azaltıp “kaybettiniz” diyerek SMS gönderdiği iddiası doğru mudur? İddialar ile ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?

5- Bu sınava ilişkin Bakanlığınıza yöneltilen soru önergelerine yanıt verilmemesinin gerekçesi nedir?

6- Anılan iddialar ile ilgili olarak, Bakanlığınıza başlatılan inceleme ve soruşturma var mıdır? Varsa, güncel akıbeti nedir?"