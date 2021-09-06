CHP'li Tanrıkulu: Zırhlı araçlar bugüne kadar 37 çocuğun ölümüne yol açtı

06 Eylül 2021 Pazartesi, 17:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Şırnak'ın İdil ilçesinde zırhlı aracın çarpması sonucu 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu’nun yaşamını yitirmesiyle yeniden gündeme gelen zırhlı araçların çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuk ölümlerini MST TV üzerinden değerlendirdi.



"BUNA NORMAL BİR KAZA DİYEMEZSİNİZ"

Tanrıkulu, “Geçtiğimiz günlerde zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden Mihraç, bugün okula başlayacaktı. Bakın toplumda bu olaya ilişkin ses yok. 7 yaşındaki bir çocuk panzerin altında kalmış; buna normal bir trafik kazası diyemezsiniz” dedi.

"37 ÇOCUK ZIRHLI ARAÇ ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ"

İnsan Hakları Derneği’nin verilerine göre bölgede bugüne kadar 37 çocuğun zırhlı araç çarpması sonucu öldüğünü belirten Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Van'da, Mardin'de 37 çocuk zırhlı araçların çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Silopi'deki olay aklımdan hiç çıkmaz: Yatağında uyuyan iki çocuğu eve giren zırhlı araç ezdi. Sorumlular hiçbir ceza almadı. Bir bölgedeki çocuklara yönelik bu cezasızlık eylemleri insanlarda başka soruların oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla hiç olmazsa etkili bir soruşturma yaptığınızı gösterin.”

