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Tanrıkulu: 'TMO, çiftçinin sofrasındaki ekmeğin düşmanı haline dönüştü'

Tanrıkulu: 'TMO, çiftçinin sofrasındaki ekmeğin düşmanı haline dönüştü'

14.06.2026 14:34:00
Güncellenme:
ANKA
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Tanrıkulu: 'TMO, çiftçinin sofrasındaki ekmeğin düşmanı haline dönüştü'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, buğday ve arpa alım fiyatlarına tepki göstererek, "Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üzerinde, 'TMO çiftçinin kara gün dostudur' yazardı. Kara gün dostu değil, sofrasındaki ekmeğin düşmanı haline dönüşmüş durumda" dedi.
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu ile hasat zamanı gelen arpa ve buğday tarlalarında çiftçilerle bir araya geldi, sorunlarını dinledi.

"MALİYETLER YÜZDE 100, ALIM FİYATI YÜZDE 15 ARTTI"

Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl arpa 11 bin liraya alınıyordu. Bu yıl 12 bin 750 lira fiyat biçtiler. Yani yaklaşık yüzde 15’lik bir artış yaptılar. Buğdayda ise fiyat geçen yıl 13 bin 500 liraydı, bu yıl 16 bin 500 lira. Yani yaklaşık yüzde 20 civarında bir artış yaptılar. TÜİK'e göre de tarım girdi fiyatlarındaki artış -ki bu gerçeği yansıtmıyor, çok daha fazladır- yüzde 35. Yani TİİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının çok altında. Yüzde 22'lik ve yüzde 15'lik bir artış yaptılar.

Mazot, gübre, tohum, elektrik ve ilaç kalemlerindeki artış yüzde 100'e yakın neredeyse. Çiftçi nasıl ekim yapacak? Nereden para kazanacak? Tarım Bakanı, ‘Çok iyi hasat var. Üretim çok arttı. Biz bunu düşündük’ diyor. Peki, çiftçi zarar ettiğinde, kuraklık olduğunda niye çiftçiyi düşünmediniz? Buğdayın ana vatanı bu topraklardır, Anadolu'dur. Bu topraklarda ilk defa buğday hasadı yapılmıştır. Türkiye yaklaşık yüzde 40 buğday ihtiyacını ithal ediyor. AK Partisi iktidara geldiğinde 9 milyon 200 bin dekar olan üretim alanı, yaklaşık 2 milyon dekara kadar düşmüş durumda. Yani çiftçi artık buğday ekmiyor, arpa ekmiyor zarar ettiği için."

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"FİYAT AÇIKLANMASAYDI DAHA KARLIYDIK"

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu da şunları söyledi:

"Açıklamayı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin sitesinden öğrendik. Fiyatlar iyi olsaydı ya Sayın Cumhurbaşkanı ya da Tarım Bakanımız açıklardı. Fiyatın kötü olduğu buradan belli oluyor zaten. Fiyatlar açıklanmadan önce Gaziantep, Adana, Konya borsasında arpa 13 bin 500 ila 14 bin 500 lira arasındaydı. Hükümet 12 bin 750 fiyat açıkladı. Hükümet açıkladığı gibi çiftçinin arpa fiyatı daha hasat başlamadan yaklaşık olarak ton başı 2 bin 500 lira birden düştü. Neredeyse çiftçiye bir tuzak kurulmuş gibi oldu. Keşke açıklamasalardı, açıklanmasaydı biz daha kârlıydık.

"PAMUK BİTTİ ŞİMDİ SIRA BUĞDAYA GELDİ"

Hükümetin yanlış tarım politikasından kaynaklı pamuk alanları bitti. Şu anda bizim köyde 7 bin dönümde 400 dönüm ekiliyor. Pamuk stratejik bir ürün, katma değeri çok yüksek, yağ sanayinin, tekstil sanayinin ana ham maddesi. Pamuk bitti, şimdi sıra buğdaya geldi, buğdayı bitiriyorlar. Biz ne iş yapacağız?

Tarım Kredi Kooperatifi’nde şu anda çiftçinin mısır ve pamukta kullandığı üre gübrenin tonu 31 bin lira, serbest piyasada 25 bin lira. Ton başı 6 bin 500 lira... Allahtan korksunlar. Bizi bitirmeye çalışıyorlar."

Sezgin Tanrıkulu, sözlerini "Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üzerinde, 'TMO çiftçinin kara gün dostudur' yazardı. Kara gün dostu değil, sofrasındaki ekmeğin düşmanı haline dönüşmüş durumda" diye tamamladı.

İlgili Konular: #TMO #Sezgin Tanrıkulu

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