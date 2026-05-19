TMO Hububat, arpa ve buğday alım fiyatı açıklandı mı? 2026 Güncel buğday fiyatları ne kadar oldu?

19.05.2026 11:09:00
Haber Merkezi
TMO buğday fiyatları 2026, hasat döneminin yaklaşmasıyla beraber çiftçilerin gündemine geldi. Peki, TMO Hububat, arpa ve buğday alım fiyatı açıklandı mı? 2026 Güncel buğday fiyatları ne kadar oldu?
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenen 2026 yılı buğday, arpa, çavdar ve yulaf fiyatlarında beklenen tarih yaklaştı. Peki, TMO Hububat, arpa ve buğday alım fiyatı açıklandı mı? 2026 Güncel buğday fiyatları ne kadar oldu?

BUĞDAY FİYATLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından henüz 2026 yılı buğday ve hububat alım fiyatlarıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Geçmiş senelerde olduğu gibi 2026 yılında da buğday fiyatları haziran ayında belli olacak.

2025 BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADAR?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak tespit etti.

Açıklamada, hububat hasadı ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada TMO'nun hububat alım fiyatlarını açıklamasının uygun görüldüğü belirtilerek, "2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına, makarnalık buğday ve ekmekli buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

