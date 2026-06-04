TMO, hububat alım fiyatlarını duyurdu, çiftçiler memnun kalmadı: 'Alım fiyatları, enflasyon, yaşam payı ve büyüme payı dikkate alınarak revize edilmeli’

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada 12 bin 750 lira olarak duyurdu. Temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği toplamı ton başına üreticinin eline toplamda 19 bin 514 lira geçeceği açıklandı. TMO’nun duyurduğu alım fiyatları, çeşitli tartışmalara yol açtı. Çiftçiler, açıklanan fiyatlardan memnun kalmadı.

‘DESTEKLEME ÖDEMELERİ TAMAMLAYAN OLARAK GÖRÜLMEMELİ’

TMO’nun duyurduğu alım fiyatlarını Cumhuriyet’e yorumlayan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Murat Kapıkıran, yaptıkları araştırmalara göre buğdayın maliyetinin ton başına 15 bin 310 lira ile 19 bin 140 bin lira arasında değiştiğini söyleyerek, “Üreticinin üretime devam edebilmesi için maliyet üzerine gerçekçi tahmini enflasyon kaybı ve çiftçinin yaşam giderleri ile gerekli büyümeyi kapsayacak oranda bir kâr payı eklenmelidir. Alımlar; fiyat tespit parametrelerinin değerlerinde farklılıklar içerdiğinden havza bazlı olarak tespit edilen maliyet, enflasyon payı, yaşam giderleri ve büyüme payını kapsayan fiyatlar üzerinden yapılmalıdır. Açıklanan alım fiyatları, üreticiyi koruyacak ve üretimde devamlılığı sağlayacak seviyede olmalıdır. Destekleme ödemeleri alım fiyatının tamamlayanı olarak değil destekleme olarak değerlendirilmelidir” dedi.

‘REVİZE EDİLMESİ GEREKLİ’

Merkez Bankası tarafından açıklanan son enflasyon raporuna göre 2026 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 26 olduğunu, Tarım girdi fiyat endeksinin ise 2020 yılından 2026 yılına kadar 9 buçuk kat arttığını anımsatan Kapıkıran, “Ziraat Mühendisleri Odası olarak 2026 enflasyon tahmini ve 2026 Mart Tarım-GFE artışları dikkate alınarak, ülke genelinden derlenen veriler doğrultusunda yaptığımız maliyet analizleri ile ekmeklik ve makarnalık buğday için taban alım fiyatının bölgelere göre, ton başına 24 bin 110 lira ile 30 bin 140 lira aralığında belirlediğimizi, TMO’nun alım fiyatlarını enflasyon, yaşam payı ve büyüme payı dikkate alınarak revize etmesinin üretimin devamlılığı açısından gerekli olduğunu değerlendirmekteyiz” ifadelerini kullandı.