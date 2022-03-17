Tansu Çiller bu kez de 'velayet' davasıyla gündemde! Savcılık kararını verdi
Son günlerde parti kuracağı yönünde haberler çıkan eski başbakanlardan Tansu Çiller bu kez de velayet davası ile gündeme geldi. Tansu Çiller'in gelini Zeynep Çiller boşanma sürecinde olduğu eşi Mert Çiller'in velayet hakkını elde edebilmek için sahte rapor düzenlendiğini ileri sürmüştü. Savcılık konu hakkında kararını verdi.
Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in gelini Zeynep Çiller, eşi Mert Çiller ile boşanma sürecinde. Zeynep Çiller, Mert Çiller'in velayet hakkını elde edebilmek için sahte rapor düzenlediğini ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık; Tansu Çiller, Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün ve Doç. Dr. Tuba Mutluer hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verdi.
SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ
Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Zeynep Çiller, velayeti kendisinde olan iki çocuğu hakkında düzenlenen raporun düzmece olduğunu ileri sürerek, boşanma sürecindeki eşi Mert Çiller’i, eski Başbakan Tansu Çiller ile raporu hazırlayan Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün ve Doç. Dr. Tuba Mutluer'i resmi belgede sahtecilik, bilerek sahte belgeyi kullanmak, görevi kötüye kullanmak, suça iştirak iddialarından yargılanmaları için savcılığa şikayet etmişti.
'ZEYNEP ÇİLLER GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEDİ'
Savcılık soruşturma aşamasında iki hekimin ifadesine başvurdu. Mesleğini etik kurallara ve bilimsel yöntemlere göre yerine getirdiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün, Kasım 2019’da Özer Çiller’in doktorluğunu yaptığını ve Tansu Çiller’i tanımadığını belirtti.
Mert Çiller'i de Şubat 2020 de babası vasıtasıyla tanıdığı söyleyen Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün, Mert Çiller'in evliliği konusundaki sorunları hasta-hekim ilişkisi çerçevesinde dinlediğini anlattı. Çiftin boşanma sürecinde ve öncesinde Mert Çiller ve çocuklarını mesleki anlamda tahlil ettiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün, şunları söyledi:
“Çocukların durumu için Doç. Dr. Tuba Mutluer'den konsültasyon istedim. Çocukların geçmişte görüştüğü doktorlardan tanı ve tedaviler hakkında bilgi aldım. Çocuklarla ilgili boşanma sürecinden önce hekim, psikolog, pedagog, bakıcı, eğitmen ve öğretmenleri ile Zeynep Çiller çifti şiddetli geçimsizlik ve kavga nedeniyle boşanma davası açtı. Bu süreçte Zeynep Çiller ile görüşmek istedim ancak kabul etmedi.”
'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'
Çalışmaları boyunca hem babayı hem çocukları gözlemleme fırsatı bulduğunu ifadesinde anlatan Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün, “Hazırladığım rapor uzman görüşündedir. Mahkemece doğrudan bilirkişi olarak görevlendirilmedim. Resmi bilirkişi raporu hazırlanması için görevlendirilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından oluşturulan heyet, incelemek ve katkı sunulması için benden ve meslektaşlarımdan hazırladığım raporu istedi. Çiller Ailesiyle hasta-hekim ilişkisi içinde olup, asılsız suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.
SAVCILIKTAN RAPOR AÇIKLAMASI
Savcılık, bilirkişi raporlarının isabetli olup olmadığı konusunda savcılıkça bir değerlendirme yapılmasının yargıya müdahale anlamına gelebileceğini belirtti. Delillerin değerlendirilmesinin mahkemeye ait olduğunu belirten savcılık, bilirkişilerin raporlarında kasıt olmaksızın da hataya düşebileceğini, bilirkişi raporlarına tarafların itiraz edebileceğini hatırlattı. Savcılık ayrıca; savcılığın yapılmakta olan bir yargılama ile mahkemenin yerine geçerek karar vermesinin hukuken mümkün olmadığını belirtirken; yargılama sırasında ve sonrasında suç işlendiği düşüncesi hasıl olduğunda savcılığa tarafların suç duyurunda bulunabileceğini belirtti.
SUÇ UNSURLARI OLUŞMADI
Mahkemenin Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün ve Doç. Dr. Tuba Mutluer’i bilirkişi olarak görevlendirmediğini belirten savcılık, atılı suçların yasal anlamda oluşmadığını belirterek kovuşturmaya yer yok kararı verdi.
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