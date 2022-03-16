Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: 'Tansu Çiller, Yeniden Refah Partisi ile ittifak yaparak Cumhur İttifakı’na destek verecek'
Son dönemde siyasete dönmek için görüşmeler yaptığı konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller'in yeni bir parti kurmayacağını, Bizim Parti’nin isminin ‘Büyük Türkiye Partisi’ olarak değiştirileceği iddia edildi.
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, geçen günlerde eski Başbakan Tansu Çiller'in kuracağı partinin isminin Büyük Türkiye Partisi olacağını açıklamıştı.
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu da yazısında Çiller'in yeni partisine ilişkin iddialarda bulundu.
Orakoğlu, "Ben milletimi özledim. Gelinen noktada dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe, ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum" diyen Çiller'in yeni parti kurmayacağını dile getirdi.
"KATILIM İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
Orakoğlu, "Çiller yeni bir parti kurmayacak, 2020 yılında kurulan Bizim Parti’nin ismi değiştirilecek. Partinin yeni yüzü için Demirel’in 12 Eylül sonrası kurdurduğu, darbecilerce yasaklanan ‘Büyük Türkiye Partisi’ ismi üzerinde karar kılınmış. Düğmeye basılırsa hemen kongresi yapılacak. Adı, tüzüğü ve yöneticileri değişecek. Şu anda eski DYP’li isimlerle veya başka partilerde görev almış siyasetçilerle Çiller’in ekibine katılım için görüşmeler sürüyor" dedi.
"CUMHUR İTTİFAKI’NA DESTEK VERECEK"
Çiller’in Yeniden Refah Partisi ile de ittifak kurmayı düşündüğünü aktaran Orakoğlu şöyle devam etti:
"YRP ile kurulması düşünülen ittifaka “Anadolu İttifakı” adının verileceği öne sürüldü. Çiller önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı’na karşı Fatih Erbakan’ın Genel Başkan olduğu Yeniden Refah Partisi ile ittifak yaparak Anadolu İttifakı olarak Cumhur İttifakı’na destek verecek. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."
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