Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Demiralp’ten sendika üye sayımlarına tepki: ‘Devlet, koyun sayar gibi sendika üyesi sayıyor’

Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp, memur sendikalarının üye sayılarının geleneksel sistemle sayılmasına tepki gösterdi. Demiralp, mevcut yöntemi, “Mayıs ayı itibari ile yine hummalı bir süreç başladı.

“Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” uyarınca belirlenmiş olan 11 iş kolunda, en küçük idari birimlerden başlayarak, kaç memurun hangi sendikaya üye olduğuna ilişkin sayı tespit tutanakları hazırlanmakta ve üst birimlerde birleştirilerek bakanlık düzeyine kadar bu sayılar gelmektedir. Nihai rakam ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ortaya çıkmakta ve temmuz ayında resmi gazete yolu ile sayılar ilan edilmektedir” diyerek özetledi.

‘İKTİDAR YANDAŞI SENDİKALAR İSTEMİYOR'

Söz konusu sistemi “Devlet, koyun sayar gibi sendika üyesi sayıyor” ifadeleriyle eleştiren Demiralp, “Bu teknoloji çağında ısrarla bu sistemde diretilmektedir. Devlet, memur sendikalarının üye sayılarını bilmemekte, binlerce kişinin emek harcadığı ve aslında gerçeği de tam olarak yansıtmayan bir süreçle tespit etmeye çalışmaktadır” diye konuştu.

İşçi sendikalarında olduğu gibi, sendika üyeliğinin e-Devlet üzerinden üyenin kendisi tarafından gerçekleştirildiği ve bütün memurların üyelik bilgilerinin tek merkezde anlık çekilebilecek bir veri şeklinde tutulabileceği bir yöntemin yaşama geçirilebileceğini belirten Demiralp şu ifadeleri kullandı:

“Peki neden yapılmıyor, çünkü iktidar yandaşı sendikalar, memurun bizzat bireysel bir işlemle sendika değiştirebilmesini istemiyorlar. Baskı ve tehdit ile ellerinde tuttukları devlet memuru üyelerin kopuşunun hızlanacağından korkuyorlar. Halihazırdaki sistemde memur, sendika değişikliği sürecinde, istifa formu vererek sendikasından istifa edip yine başka bir sendikaya geçiş için doldurduğu formu idaresine teslim ediyor. Dolayısı ile idarenin konudan anında haberi oluyor ve yandaş sendikayı bilgilendiriyor. Bu durum başlı başına memurda bir çekince-baskı unsuru doğurduğu gibi ayrıca memuru o anda istifadan caydırmak için girişimde bulunulmasına olanak tanıyor.”