Tapu kavgası kanlı bitti! Eşinin gözleri önünde vurdu

Yayınlanma: 28.01.2025 - 16:31

Güncelleme: 28.01.2025 - 16:31

İstanbul Üsküdar Çengelköy Mahallesi’nde kentsel dönüşüme giren bir apartmandaki daire nedeniyle başlayan tapu anlaşmazlığı nedeniyle Ömer Derici ile akrabası Talat Derici arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

İddiaya göre, Ömer Derici, babasının söz konusu dairede hak sahibi olduğunu belirterek tapuyu kendi üzerine almak istedi. Ancak Talat Derici, bu talebi kabul etmeyince taraflar arasında sık sık tartışma yaşandı. Olay günü yeniden alevlenen tartışma sırasında Ömer Derici, yanında bulunan silahla Talat Derici’yi eşinin gözleri önünde vurdu. Ağır yaralanan Talat Derici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayetin ardından kaçan Ömer Derici, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda, babası ile Talat Derici’nin 1996 yılında ortak iş yaparak gayrimenkul satın aldığını, tapunun Talat Derici’nin üzerine olduğunu, bu nedenle uzun süredir tartışma yaşadıklarını anlattı. Şüpheli, "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.