Siirt’te iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Siirt’te bir inşaatın 7. katından merdiven boşluğuna düşen inşaat işçisi Mehmet Beşir Nas, olay yerinde hayatını kaybetti.
Siirt’in Veysel Karani Mahallesi’nde yapımı süren bir inşaatta çalışan Mehmet Beşir Nas, dengesini kaybederek 7. kattan merdiven boşluğuna düştü. Olay, çevredeki diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine bildirildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, Mehmet Beşir Nas’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Nas’ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Siirt #iş cinayeti
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