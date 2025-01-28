İzmir'de iş cinayeti: 8. kattan düşen 53 yaşındaki inşaat işçisi öldü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşen Mehmet Dilemre (53), hayatını kaybetti.
Sakarya Caddesi'ndeki bir inşaatta dün saat 17.00 sıralarında binanın 8'inci katında çalışan Mehmet Dilemre dengesini kaybederek, beton zemine düştü.
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İş arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dilemre'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından Dilemre'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
6 ÇOCUK BABASIYDI
6 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Dilemre'nin cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #İzmir
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