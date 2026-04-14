Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, eski binasının yerine yenisini yaptırırken, muhalefetten eleştiri geldi: ‘Milletin parası boşa harcanıyor’

TKGM’nin Ankara’da Dikmen Caddesi üzerindeki genel müdürlük binasının yıkımı geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Yerine yeni hizmet binası yapımına başlanıyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Çevre, Şehircilik Bakanlığı’nın 2022 yılında soru önergesine verdiği yanıta göre TKGM tarafından bir bina için 295 milyon TL + KDV, diğer bina için ise 229 milyon TL + KDV + BSMV + yüzde 2 tapu harcı olmak üzere toplamda en az 524 milyon TL harcandığına dikkat çekti. 2022’de alınan 23 bin 461 metrekare büyüklüğünde ve 29 katlı olan bu yapının, kamu bütçesinden ciddi bir kaynak ayrılarak satın alındığına işaret eden Akay, “Fakat bu bina kullanılmadı. Kurum kiraya çıktı” dedi.

Bugün aynı binanın değerinin 1.5 milyar TL ile 3 milyar TL arasında olduğuna işaret eden Akay, “Yani kamu, milyonlara aldığı bir varlığı milyarlık hale getirdi. Ancak bu değerli varlık kullanılmak yerine 2024 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi. Mülkiyetinde milyarlık bina bulunan TKGM için 2025 yılında Etlik’te bina kiralanıyor. Kurum oraya taşınıyor. Milyonlarca lira harcanıyor. Kiralık binada hizmet vermeye devam ediyor. Kira bedeli açıklanmıyor. Ancak piyasa verilerine göre aylık yaklaşık 10 milyon TL ödeme yapıldığı tahmin ediliyor. Bu da yılda yaklaşık 120 milyon TL’nin kiraya gitmesi anlamına geliyor” dedi.

YENİ BİNA YAPILIYOR

Akay, tüm bunlar yetmezmiş gibi, kurumun şimdi de yıkılan genel müdürlük binasının yerine yeni hizmet binasının yapımına başladığına dikkat çekti. Bu projenin maliyetini soran Akay, “Benzer projeler dikkate alındığında yaklaşık 1 milyar TL’lik yeni bir harcama daha gündemde. Aynı ihtiyaç için üç kez para harcanıyor. Önce bina alınıyor, sonra kullanılmayıp başka kuruma veriliyor, ardından kiraya çıkılıyor, şimdi de yeni bina yapılıyor. Bu tablo açık ve net bir kamu zararını göstermektedir” dedi. Akay, milletin parasının boşa harcandığına vurgu yaptı. Sürecin şeffaf yürütülmediğine dikkat çeken Akay, şunları söyledi:

“Alım bedelleri net değil, kira bedelleri açıklanmıyor. Yeni yatırımın maliyeti ne kadar? Şeffaflığın olmadığı yerde kamu yararı olmaz, hesap verilebilirlik olmaz. Aynı ihtiyacın üç farklı kalemde yeniden finanse edilmesi, kamu kaynaklarının plansız ve denetimsiz kullanıldığını ortaya koyuyor. Sonuç olarak; milyonlarca liraya alınan, bugün milyarlarca lira değerine ulaşan bir kamu varlığının kullanılmaması, buna rağmen kira ödenmesi ve üzerine yeni bina yapılması, milyarlarca liralık kamu zararına işaret ediyor.”