Taraftarlarına dini propaganda yapıp, hakkını resmi mahkemede arıyor: İşine gelince ‘mahkemelere’ sarılıyor!

Menzil’de kardeşler arasında süren miras kavgası kapsamında; cemaatin birçok taşınmazı dava konusu oldu. Bu kapsamda; Menzil’in Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Göçeri köyünde lüks Buhara Evleri de mahkemeye taşındı. 41 bloklu Buhara Evleri; bin 4 adet daireden oluşuyor. Bunların 876’sı 2+1, 120’si 3+1 ve 8’si 4+1 daire şeklinde inşa edildi.

‘SAHTE İMZAYLA YÖNETİM DEĞİŞTİ’ İDDİASI

Buhara Evleri kapsamında üç kardeş Saki Elhüseyni ile Mübarek ve Fettah Elhüseyni arasında anlaşmazlık yaşanmıştı. Evlerin yönetimi önce Saki Elhüseyni’nin grubu Serhendi Vakfı yönetimindeydi. Ardından evlerin kontrolü Mübarek Elhüseyni’nin grubu Semerkand Vakfı’na geçmişti. Bu geçişte, Serhendi grubu Semerkand grubunun sahte imzalarla yönetim değişimine neden olduğunu iddia etmiş ve dava açmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Yaklaşık 2 yıl süren dava süreci kapsamında; Yargıtay 5. Hukuk Mahkemesi’nin 20 Aralık’ta verdiği kararla, evlerin yönetimi tekrardan Serhendi Vakfı’na geçti. Kararın ardından S.S. Buhara Evleri Gayrimenkul İşletme Kooperatifi tarafından yeni yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı atandı. İlk toplantı ise kararın hemen ardından yapıldı. Edinilen bilgiye göre; görevden alınan yönetim gerekli bilgi, belge ve defterleri yeni yönetime sunmadı. Bunun üzerine yeni yönetim kurulu, eski yönetim kurulu hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.