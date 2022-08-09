Tarçın isimli köpeğin sahibi Göksel Kuyruk adalet arayışında

09 Ağustos 2022 Salı, 16:37

24 Temmuz saat 09:30 sıralarında Muğla Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, emekli memur Göksel Kuyruk’un 'oğlum' dediği köpeği ‘Tarçın’ı tuvaletini rahat yapması için sitenin çıkışında işlek olmayan, gün içinde çok seyrek araç geçişi olan ara yolun kenarında serbest bıraktı.

TARÇIN'IN ÜZERİNDE DRİFT YAPTI

Köpeğinin durduğu yere 100 metre mesafede bir aracın drift yaptığını gören Kuyruk, terslik olduğunu anlayarak köpeğine koşmaya başladı. O sırada hızla Tarçın'ın olduğu sokağa drift yaparak giren araba, önce Tarçın'a çarptı, daha sonra üzerinde drift yapmaya başladı. Sahildeki insanların çığlık çığlığa bağırdığını ve o sırada sürücünün de kaçtığını söyleyen Kuyruk, şahısları şikayet ettiğini ancak jandarma ekiplerinin şikayet dilekçesini hala savcılığa iletmediğini söyledi.

"TARÇIN BENİM 10 YILLIK ARKADAŞIMDI"

Köpeğinin kalp hastası olduğunu söyleyen Kuyruk, Cumhuriyet TV'ye olayı şu sözlerle anlattı:

"Tarçın benim 10 yıllık arkadaşımdı. Ben bekar biriyim onu koydum evladım yerine. Ben oğlumun parçalarını yerlerden topladım. Her şey gözümün önünde oldu, kendimi toplamam mümkün değil. Ben hayatıma nasıl devam edeceğim? Jandarma ekipleri şikayet dilekçemi hala savcılığa iletmedi. Konuştuğumuzda birkaç güne ileteceğiz diyorlar ama hala iletilmedi. Bugün 17 gün oldu. Adalete güveniyorum

"TARÇIN'I 10 YIL ÖNCE İNSAN İŞKENCESİNDEN KURTARARAK SAHİPLENMİŞTİM"

Sürücü, köpeğimi ezdikten sonra arabayı benimde üzerime sürdü. Sahildeki insanlar çığlık çığlığa bağırdı ancak sürücü kaçtı. Plakayı gören insanlardan plaka numarasını alarak Jandarmaya şikayet dilekçemi, savcılığa iletmesi üzere verdim. 24 Temmuz'dan bu yana hala evraklarım verilmedi. Aradığımda teknik arıza, UYAP üzerinden savcılığa bugün yazacağım. Ben köpeğimi bundan 10 yıl önce insan işkencesinden kurtararak sahiplendim. Bisikletin arkasına iple bağlayarak sürüklemişlerdi, kemikleri kırılmış ve azı dişleri sökülmüştü. Maalesef koruyamadım. Oğlumun gözü, çenesi her yere dağıldı. İnanın sakinleştiricilerle ayakta duruyorum. Başka Tarçın'lar, insanlar ölmesin istiyorum"