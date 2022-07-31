Sitede sokak hayvanlarına 'jiletli tel' tuzağına tepki

31 Temmuz 2022 Pazar, 17:35

Avukat Tuğba Gürsoy, site yönetiminin yaptığı eylemin Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 'kasıtlı olarak hayvanlara zarar vermek' olduğunu ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası bulunduğunu belirtti.Çankaya'nın Oran semtinde bir sitede, iddiaya göre yönetim köpeklerin siteye girmemesi için çitin altına jiletli tel döşetti. Toprağı kazıp tellerin altından siteye girmek isteyen çok sayıda köpek jiletlere takılarak yaralandı. Yaralı köpekler sitede oturan hayvanseverler tarafından tedavi ettirilirken, bazı köpekler sakat kaldı. Geçen gün gece saatlerinde tellerden siteye girmeye çalışan 4 aylık bir köpek ise jiletli tel nedeniyle yaralanarak kan kaybından öldü. Hayvanseverler, site yönetimini jiletli telleri kaldırıp yere beton dökerek köpeklerin içeriye girmelerini engelleyebilecekleri önerisinde bulundu. Site yönetimi ise jiletli telleri kaldırmadı. Hayvanseverler sadece köpekler değil kuş, kirpi, tilki ve diğer sürüngenlerin de teller nedeniyle zarar gördüğünü belirterek yönetimden jiletli telleri sökmesini istedi. Site yönetimine tepki gösteren hayvanseverler savcılığa da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

'GİRİŞİ ENGELLEMEK İÇİN DEĞİL, ÖLSÜNLER DİYE YAPILAN BİR ŞEY'

Site yönetimine tepki gösteren Nevin Demirel, içeri girmek isteyen köpeklerin kolları, bacakları, sırtlarının kesildiğini belirterek, şunları söyledi:"Ben her gün bunları tedavi için kliniğe götürmek zorunda kalıyorum. Site içerisindeki hayvansever arkadaşlar birkaç defa yönetimi, tellerin yasak olduğu, kaldırılması gerektiği konusunda uyardı. Hatta öneride de bulunarak 'telleri söküp altına beton dökün, bu şekilde içeriye giremezler' diye. Tellerin altı toprak olduğu için hayvanlar orayı eşeleyip çok rahat giriş yapabiliyorlar, girerken her yerleri kesiliyor, kimi ölüyor kimi sakat kalıyor. Buna rağmen aylardır yönetim umursamadı. Daha yeni 2 köpeğin bacakları kesildi. Biz zaten hayvanların siteye girmesini istemiyoruz. İnsanlar içeride köpekleri zehirliyorlar, dövüyorlar, biz onlara dışarıda yaşam alanı yaptık. Burası doğal bir yaşam alanı olduğu için sadece köpekler değil, oradan başka hayvanlar da geçiyor çocuklar da top oynuyor, piknik yapıyor. Bu içeriye girişi engellemek için değil direk ölsünler diye yapılan bir şey. Doğa Koruma ve Milli Parklar'a (DKMP) şikayet dilekçemizi verdik. Pazartesi günü de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bunun yeni yasa ile hapis cezasına kadar süreci var. DKMP de önümüzdeki günlerde teftiş için gelecek. Belediyede de jiletli tellerin hem site genelinde hem de ilçe ve semtlerde kullanılmaması kaldırılması için başvuruda bulunacağız" diye konuştu.

'6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR'

Avukat Tuğba Gürsoy da durumun hukuki boyutuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Jiletli tellerle ilgili yasalarda 'yüzde yüz yasaktır' diye bir ibare olmasa da Türkiye'nin çeşitli illerinde il ve ilçe belediyelerinin verdiği meclis kararlarını görüyoruz. Belediye meclisleri tarafından jiletli tellerin canlılara zarar vermesi nedeniyle kaldırılması yönünde alınmış kararlar var. Bu olayı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında değerlendirecek olursak kanunda 2021 yılının Temmuz ayında bir değişiklik yapıldı. Bazı konular, bazı eylemler adli cezalar kapsamına alındı. Bu da aynı yasanın 28/A maddesi gereğince 'hayvana acımasızca muamele', 'ölümüne sebep olma', bunlar da adlı işleme tabi utulacak. 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren eylemler. Site yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmaları mümkün, cezalandırılmaları da gerekir. Site yönetiminin kasıtlı olarak hayvanlara zarar vermek istediği gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Bizler de gönüllüler de bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunabiliriz."

'MİLLİ PARK GÖREVLİLERİ GELECEK'

Site yönetimi ise eski yönetimin telleri hırsızlığı önlemek için çektirdiğini, kendilerinin de hayvanseverlerin başvurusu üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlügü'nden gelecek ekiplerin incelemesi sonrası verecekleri karar sonrası yapılması gerekeni yapacaklarını belirtti.