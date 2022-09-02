Tarçın köpeğin ölümüyle ilgili soruşturma açıldı
Muğla Milas’ta 24 Temmuz’da Tarçın isimli köpeğin bir araba tarafından ezilmesiyle ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tarçın köpeği ezen arabanın sahibine soruşturma açıldı.
Muğla Milas’ta 24 Temmuz’da “Tarçın” isimli köpek kimliği bilinmeyen biri tarafından arabayla ezilerek yaşamını yitirdi. Sahibi Göksel Kuyruk ise olayın ardından köpeğini öldüren şahsın yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, geri dönüş alamayınca bir internet sitesinde imza kampanyası başlatmıştı. Cumhuriyet’in de gündeme getirmesiyle birlikte olay hakkında soruşturma açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı açtığı soruşturmada, “Yapılan soruşturma neticesinde şüphelinin eylemine uyan hayvanları soruşturma kanunu 28/A-2 maddesi kapsamındaki ‘Bir Ev Hayvanını veya Evcil Hayvanı Kasten Öldürme’ suçu maddesi gereğince cezalandırılmasına, şüpheli hakkında 5237 sayılı T.C.K’nın 53’üncü maddesi gereğince güvenlik tedbiri uygulanmasına” ifadelerine yer verildi.
CUMHURİYET'E TEŞEKKÜR
Açılan soruşturmaya yönelik değerlendirmelerde bulunan Kuyruk, “Sesimin duyulmasına verilen büyük katkı nedeniyle Cumhuriyet gazetesine teşekkür ediyorum. Şahitlerimin de ifadeleri doğrultusunda Sayın Savcım dosyamı mahkemeye sevk etti, oğlum Tarçın’ın katledilişinin 40’ıncı gününde dava açılarak mahkeme süreci başladı” dedi.
İlgili Haberler
- Havrita için ikinci engelleme kararı: 'Sokak köpekleri tehlikeye atılıyor'
- 'İkinci kez öldürdüler': Kemerburgaz'da köpek mezarı tahrip edildi
- Antalya'da köpekleri elinden alındığı için çatıya çıkan kadın, köpekleri getirilince eylemine son verdi
- Tarçın isimli köpeğin sahibi Göksel Kuyruk adalet arayışında
-
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu
- Dikkat çeken oran: Millet İttifakı fark attı!
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!
- CHP'li Başarır'dan AKP'li Çelik'e tepki
- SPK’den batık şirket yöneticiliğine
- Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı