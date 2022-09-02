Tarçın köpeğin ölümüyle ilgili soruşturma açıldı

02 Eylül 2022 Cuma, 17:52

Muğla Milas’ta 24 Temmuz’da “Tarçın” isimli köpek kimliği bilinmeyen biri tarafından arabayla ezilerek yaşamını yitirdi. Sahibi Göksel Kuyruk ise olayın ardından köpeğini öldüren şahsın yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, geri dönüş alamayınca bir internet sitesinde imza kampanyası başlatmıştı. Cumhuriyet’in de gündeme getirmesiyle birlikte olay hakkında soruşturma açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı açtığı soruşturmada, “Yapılan soruşturma neticesinde şüphelinin eylemine uyan hayvanları soruşturma kanunu 28/A-2 maddesi kapsamındaki ‘Bir Ev Hayvanını veya Evcil Hayvanı Kasten Öldürme’ suçu maddesi gereğince cezalandırılmasına, şüpheli hakkında 5237 sayılı T.C.K’nın 53’üncü maddesi gereğince güvenlik tedbiri uygulanmasına” ifadelerine yer verildi.

CUMHURİYET'E TEŞEKKÜR

Açılan soruşturmaya yönelik değerlendirmelerde bulunan Kuyruk, “Sesimin duyulmasına verilen büyük katkı nedeniyle Cumhuriyet gazetesine teşekkür ediyorum. Şahitlerimin de ifadeleri doğrultusunda Sayın Savcım dosyamı mahkemeye sevk etti, oğlum Tarçın’ın katledilişinin 40’ıncı gününde dava açılarak mahkeme süreci başladı” dedi.