Tarih verdi: Cumhur ortağından milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Kartal ilçe kongresinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasının bir bölümünde hayat pahalılığına değinen Destici, "Hayat pahalılığından herkes şikayetçi. Devletin en tepesinden en aşağıya kadar, herkes şikayetçi. Ama ne hikmetse pahalılık devam ediyor. Hem de sebepsiz pahalılık devam ediyor. Patates üreticisiyle konuşuyoruz, patates 5 lira tarlada, pazarda 25 lira. Soğan yine öyle, süt, gıda ürünleri limon; Çiftçinin kazanmadığını, o emeği olmayan pazarcı, marketçi nasıl kazanıyor? Çiftçi kazanamıyorum diye ekmekten vazgeçiyor. Çiftçi kilo başı bir iki lira zor kazanıyor ya da kazanmıyor; marketçi, pazarcı 30 lira kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin mağduriyeti hakkında da konuşan Destici, "Mağduriyet bir an önce giderilmelidir. 2023 Temmuz'undan beri uğradıkları mağduriyetten dolayı en az 10 bin TL hak kaybı vardır. Bu bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Ocak beklenmeden ekim ayında bu değişiklik yapılmalıdır” şeklinde konuştu.