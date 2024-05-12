Tarih verdiler: Hava ne zaman ısınacak?

MGM'nin hava durumu tahminine göre, hava sıcaklıkları salı gününden itibaren Türkiye'nin batı kesimlerinden başlayarak mevsim normalleri civarına dönecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:42
Tarih verdiler: Hava ne zaman ısınacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan 5 günlük tahminine göre sıcaklıklar yağışların son bulmasıyla beraber salı gününden itibaren Türkiye'nin batı kesimlerinden başlayarak mevsim normalleri civarına dönecek.

MGM, yağışların öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğini açıklarken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.


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