Son 76 yılın en uzun sıcaklık dalgası bölgeyi kasıp kavuruyor!

Bangladeş'te 27 gündür devam eden sıcak hava dalgasının 76 yılın "rekoru" olduğu belirtildi.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 15:36
Son 76 yılın en uzun sıcaklık dalgası bölgeyi kasıp kavuruyor!
Abone Ol google-news

Bangladeş Meteoroloji Departmanından Md. Bazlur Rashid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki sıcaklık dalgasının 27 gündür devam ettiğini ve ay sonuna kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

Rashid, 1948'den bu yana mevcut verilere göre, bu ay bir yıl içinde en uzun süre devam eden sıcak hava dalgası rekorunun kırıldığını ifade etti.

Böyle bir durumun en son 25 gün süren sıcaklık dalgasıyla 2014'te yaşandığını aktaran Rashid, "İklim değişikliği, aşırı hava koşullarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor" değerlendirmesini yaptı.

EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Bangladeş'te ilk olarak bu yıl ülkenin neredeyse yüzde 75'inde sıcaklık dalgaları yaşanmış, nisan ayının ikinci haftasında aşırı sıcaklar nedeniyle bir hafta eğitim öğretime ara verilmek zorunda kalmıştı.


bangladeş haberleri Sıcaklık haberleri

İlgili Haberler

Myanmar'da 13 sınır polisi Bangladeş'e kaçtı

Myanmar'da 13 sınır polisi Bangladeş'e kaçtı
Bangladeş'te dang humması paniği devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 506'ya çıktı

Bangladeş'te dang humması paniği devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 506'ya çıktı
Bangladeş'ten Filistin'e destek: Haklarının yerine getirilememesi endişe verici

Bangladeş'ten Filistin'e destek: Haklarının yerine getirilememesi endişe verici
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte ilk kulis bilgileri… Bahçeli’nin şarkılı göndermesi kime?

İşte ilk kulis bilgileri… Bahçeli’nin şarkılı göndermesi kime?
Kızılcık Şerbeti’nde ‘Eylem Tok’ göndermesi

Kızılcık Şerbeti’nde ‘Eylem Tok’ göndermesi
YRP Belediye Başkanı Ali Öztoklu partisinden istifa etti

YRP Belediye Başkanı Ali Öztoklu partisinden istifa etti
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 27 Nisan 2024 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 27 Nisan 2024 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Nisan 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Nisan 2024 altın fiyatları...
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Pandemide gereksiz yere kullanılan antibiyotikler süper mikroplar yarattı!

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Pandemide gereksiz yere kullanılan antibiyotikler süper mikroplar yarattı!
Meral Akşener'den İYİ Parti kurultayında 'veda' konuşması: 'Allahaısmarladık...'

Meral Akşener'den İYİ Parti kurultayında 'veda' konuşması: 'Allahaısmarladık...'
Hatay’da kuduz vakası: 2 mahalle karantinada!

Hatay’da kuduz vakası: 2 mahalle karantinada!