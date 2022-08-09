Tarih verildi: Ankara Metrosu'nda altyapı çalışması başlıyor
Ankara Metrosu’nda altyapı çalışması yarın başlıyor. Çalışma sırasında mağduriyet yaşanmaması için yurttaşlar, Eryaman 1-2 ve Batıkent istasyonları arasında otobüs aktarmasıyla taşınacak.
Kızılay-Batıkent Metrosunun devamı niteliğinde olan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan İstanbul Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu arasında bulunan hattın yapımında uygun olmayan malzeme kullanıldığı tespit edildi. Daha önce bakım çalışmaları ile düzeltilmeye çalışılan durum kronikleşti.
EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ve etüt neticesinde ortaya çıkan durum ayrıca sondaj çalışması ve akademisyenlerin raporlarıyla da desteklendi. Akademisyenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, hattın hatalı dolgu yapılan 129 metrelik kısmının altyapısını değiştirme kararı aldı.
ÇALIŞMA SIRASINDA ULAŞIM OTOBÜSLERLE SAĞLANACAK
Yapılan sondaj çalışması ve akademisyenlerin raporlarıyla zemindeki sorunun ortaya çıkması sonrası yolcu güvenliği için tren hız limitinin 5 km/saate düşürülmesinin ardından seyahatin hız ve konforunun etkilenmesi nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine EGO Genel Müdürlüğü harekete geçti.
Akademisyenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda hattın, hatalı dolgu yapılan 129 metrelik kısmının altyapısı 10 Ağustos-10 Eylül 2022 tarihleri arasında değiştirilecek. Çalışma sırasında İstanbul Yolu, Botanik, Mesa ve Batı Merkez İstasyonlarında işletme yapılamayacağı için vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla Eryaman 1-2 ve Batıkent İstasyonları arasında otobüs aktarması yapılacak.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki tren işletmesi, daha güvenli, daha konforlu ve seyahat süresi kısalmış olarak tekrar yurttaşların hizmetine sunulacak.
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