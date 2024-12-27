Tarih verildi: DEM Parti'ye 'İmralı' izni

Yayınlanma: 27.12.2024 - 19:35

Güncelleme: 27.12.2024 - 20:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de Meclis'te terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılmasına ilişkin yaptığı çağrıyla başlayan süreçte ilk somut adım atılıyor.

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'daki Öcalan'ı ziyaret için yaptığı başvuruya olumlu dönüş yaptı.

YARIN YA DA PAZAR GÜNÜ

DEM Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre; TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a sözlü olarak iletilen iznin ardından heyet, hava durumuna bağlı olarak yarın ya da pazar günü İmralı'yı ziyaret edecek.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Puldan olacak" ifadelerini kullandı.