Tarih verildi, İstanbul için kar alarmı... Prof. Dr. Kadıoğlu'dan 'Evden çalışın' uyarısı

9.01.2026 16:07:00
Haber Merkezi
İstanbul’da Pazartesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uyarıda bulunan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Haftaya pazartesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış, tam kar kıvamında. Salı ise her zamanki gibi sallantıda şu an. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp evden çalışmayı düşünün derim ama sakalım yok" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahmin raporlarına göre; İstanbul genelinde hafta sonu etkili olması beklenen sağanak yağışın, yeni hafta ile birlikte yerini kar yağışına bırakması öngörülüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da, sıcaklıkların kar yağışı için uygun seviyeye düşeceğini belirterek, özellikle Pazartesi günü için yurttaşlara uyarıda bulundu.

"KİMSEYE SÖZ VERMEYİN, EVDEN ÇALIŞIN"

Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Haftaya pazartesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış, tam kar kıvamında. Salı ise her zamanki gibi sallantıda şu an. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp evden çalışmayı düşünün derim ama sakalım yok."

