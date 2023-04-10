Tarih verildi: İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat!
Belbim, 30 Nisan'da yürürlüğe girecek İstanbulkart Sözleşmesi kapsamında 3 yıl boyunca kullanılmayan İstanbulkartların zaman aşımı nedeni ile kullanıma kapatılacağını duyurdu.
Belbim, 30 Nisan'da yürürlüğe girecek İstanbulkart Sözleşmesi kapsamında 3 yıl boyunca kullanılmayan İstanbulkartların zaman aşımı nedeni ile kullanıma kapatılacağını duyurdu.
Belbim İstanbulkartlar hakkında sms ve mail ile kullanıcılara bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamaya göre, çerçeve sözleşmesi kapsamında 3 yıl boyunca kullanılmamış (yükleme ya da ödeme yapılmamış) İstanbulkartlar zaman aşımı nedeni ile kullanıma kapatılacak.
Belbim 30 Nisan 2023 tarihi itibarıyla İstanbulkart Kullanım Koşulları Ve Çerçeve Sözleşmesi'nin yürürlüğe gireceğini duyurdu.
Sözleşmeyle ilgili vatandaşları bilgilendiren Belbim gönderdiği mesajlarda; "İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 30.04.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. 6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız" ifadelerini kullandı.
Resmi İlanlar
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