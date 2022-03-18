Tarihçi Doç.Dr. Elmacı, Çanakkale Zaferi’nin ‘milli bilinç’ oluşturduğuna dikkat çekti

18 Mart 2022 Cuma, 02:00

Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Cumhuriyet’e konuştu.

Çanakkale Savaşları’nın, Birinci Dünya Savaşı içinde Türkiye için önemli bir savunma zaferi olduğunu vurgulayan Elmacı, “Ancak kısa ve uzun vadede sonuçları açısından daha geniş anlamda bir etkiye neden olduğu da gerçek” dedi. Hem karada hem denizde verilen mücadele sonucu Türklerin dünya üzerindeki önem ve saygınlığının arttığını kaydeden Elmacı, “Milli bilinç oluşmasına da katkı sağlayan bu savunma zaferi, Türklerin bağımsızlık ve özgürlük söz konusu olduğunda ne derece kararlı ve kahraman olduğunu gösterdiği gibi bu zafer kendilerine güvenini de geri getirmiş ve daha sonraki Milli Mücadele ruhuna katkı sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

‘LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ’

Çanakkale’deki kara savaşlarında görev alan Atatürk’ün etkisine de dikkat çeken Elmacı, şunları kaydetti:

“Her ne kadar bazıları onun değerini küçültmeye kalksa da Türk ve dünya basını onun adını olumlu sözlerle sayfalarına yansıtarak tarihe geçmesini sağladı. Deniz savaşı sırasında bile tepeden gözlemde bulunduğunu ve hatta gerekirse müdahale etme görevinin de olduğunu açıklamış olan Atatürk, İtilaf Devletleri’nin karadan çıkarma yapmaları üzerine önce Arıburnu sonra da Anafartalar’daki başarıları ile sadece ülkemizde değil dünyada da haklı bir üne kavuştu. Tevfik Fikret’in 1915 baharında Ruşen Eşref’e ‘Çanakkale’de genç bir miralayın kendi teşebbüsü ile öne atılarak muhakkak bir tehlikeyi durdurup önlemiş olduğunu’ söylediği ve dönemin literatüründe ‘İstanbul’u, İslamı ve hilafeti iki kez kurtaran’ denilerek adı geçirilen Mustafa Kemal Paşa, bu başarısıyla tanınan bir kişilik haline geldi. Mustafa Kemal’in bu başarıları Milli Mücadele sırasında onun liderliğini de pekiştirdi.”

‘KAZANACAĞIMI ANLADIM’

“Mustafa Kemal Paşa, Avustralyalılara deniz çıkartması ile kara çıkartmasının aynı anda yapılmamasının bir hata olduğunu açıklamıştı. Eğer İngilizlerin aynı anda yapsalardı başarılı olabileceklerini de eklemişti” diyen Elmacı, “Cesur düşman” olarak nitelediği Anzak askerlerinin kara çıkartmasında çok geniş bir alanı tutmalarının da hata olduğunu vurgulamış ve bunu gördüğü an savaşı kazanacağını anladığını belirtmiştir” dedi.

‘ŞEHİTLERE HAKARET’

Çanakkale ile ilgili doğru bilinen yanlışlar da olduğuna dikkat çeken Elmacı, “Çanakkale muharebelerinde çocuk askerler yoktur, yemek menüsü oldukça iyidir. En önemlisi de Çanakkale’deki kahramanlık hikâyelerinin olağanüstü ve gözle görülmeyen güçlere dayanılarak anlatılmasının bu savaşta canını vatanı için feda eden şehitlerimize hakaret olacağını düşünüyorum” diye konuştu.