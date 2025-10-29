Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tarihçi İlber Ortaylı’dan 'Cumhuriyet’in İlan Belgesi' paylaşımı: 'Hakimiyet milletindir'

Tarihçi İlber Ortaylı’dan 'Cumhuriyet’in İlan Belgesi' paylaşımı: 'Hakimiyet milletindir'

29.10.2025 10:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tarihçi İlber Ortaylı’dan 'Cumhuriyet’in İlan Belgesi' paylaşımı: 'Hakimiyet milletindir'

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in ilân belgesini paylaştı. Osmanlıca belgenin çevirisini de paylaşan Ortaylı paylaşımında, "Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir" ifadelerini kullandı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabında 29 Ekim 1923 tarihli Türkiye Cumhuriyeti'nin ilân edildiğini yazan belgeyi paylaştı.

Image

Ortaylı'nın paylaşımı şöyle :

"Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923.

'Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.'"

İlgili Konular: #29 Ekim #Cumhuriyet Bayramı #Prof. Dr. İlber Ortaylı