Tarihçi İlber Ortaylı’dan 'Cumhuriyet’in İlan Belgesi' paylaşımı: 'Hakimiyet milletindir'

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabında 29 Ekim 1923 tarihli Türkiye Cumhuriyeti'nin ilân edildiğini yazan belgeyi paylaştı.
Ortaylı'nın paylaşımı şöyle :
"Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923.
'Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.'"
Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923.— İlber Ortaylı (@ILBERORTAYLIGSU) October 28, 2025
