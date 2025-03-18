Tarihçi Mehmet Emin Elmacı: 'İstanbul’u kaybederdik'

Hem deniz hem de kara savaşları açısından Çanakkale muharebelerinin çok değerli olduğunu belirten Dokuz Eylül Üniversitesi tarih bölümünden Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı, bu büyük zaferin orta vadeli kazanımları ve önlediği tehditlere değindi.

Tarihçi Mehmet Emin Elmacı: 'İstanbul’u kaybederdik'
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 18.03.2025 - 04:00

Savaş döneminde devletin İstanbul’da ne olur ne olmaz mantığı ile resmi arşiv, kutsal emanetler ve hazinesinin Eskişehir’de bir ev kiralanarak önlem amaçlı taşındığına dikkat çeken Elmacı, “Ortadoğu’da işgal edilen bir yerde devlet kayıtlarının bulunduğu noktalar öncelikle hedef alınıyor. Eğer Çanakkale geçilmiş ve İstanbul işgal edilmiş olsaydı benzer bir durum Türkiye için de yaşanabilirdi” dedi.

Boğazlar ve İstanbul bölgesinde hak iddia edebilmemiz açısından da Çanakkale Zaferi’nin etkisi olduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı, “Aksi durumda hak iddia edemez ve daha büyük bir mücadele vermek zorunda kalırdık” ifadelerini kullandı.

Bölgenin önce hukuken ateşkesle sonra barış antlaşmaları ile elden çıkmasına Çanakkale Zaferi’nin set çektiğini vurgulayan Elmacı, şehitlerimizin ve savaşta mücadele eden erinden komutana herkese minnettarlık duyulması gerektiğini belirtti.


Etiketler: #Mehmet Emin Elmacı #kutsal #savaş

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