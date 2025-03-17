Son Dakika... Erdoğan partililerine seslendi: Seçim için tarih verdi, muhalefeti hedef aldı!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 20:07

Güncelleme: 17.03.2025 - 20:38

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongre merkezinde Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleriyle iftar programında konuştu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, CHP'nin önseçimini hedef alarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 3 yıl sonra gerçekleşeceğini ifade etti.

"İLLÜZYON PEŞİNDE KOŞUYORLAR"

Erdoğan, "Özellikle ana muhalefet cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarından uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz. Birileri parti içi çekişmeleri ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi hale getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır.

Genel başkanı ve o makama göz diken aktörleriyle tüm vakitleri 3 yıl sonrasının seçime hasrederek kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar. Karşımızda yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz ve son olarak sahtekârlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş yapı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"CESUR BİR ADIM ATTIK"

İmralı sürecine ilişkin de konuşan Erdoğan, cesur bir adım attıklarını savunarak, "Terörsüz Türkiye girişimimizle, Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık. Bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan bir mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük" şeklinde konuştu.