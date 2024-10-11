Tarihçiler 11 Ekim 1922’de Bursa’da atılan imzanın Lozan’ın kapılarını açtığını ifade etti

Yayınlanma: 11.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2024 - 04:00

Diplomatik zeminde verilen Milli Mücadele’nin zaferi Mudanya Mütarekesi, 102 yıl önce bugün imzalandı. Türk milletinin “Ya İstiklal ya ölüm” parolasıyla başlattığı Milli Mücadele’nin askeri boyutu, emperyalist güçlerin İzmir’de denize dökülmesiyle, askeri açıdan başarıyla sonuçlandı. Ancak Trakya bölgesi ile boğazlar hâlâ İngiliz, Fransız ve İtalyan işgalindeydi. TBMM Hükümeti bunun üzerine 18 Eylül’de Trakya, İstanbul ve boğazları kurtarmak için harekete geçerek diplomatik savaş başlattı. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Fransa Başbakanı Raymond Pioncare ve İtalya Başbakanı Carlo Sforza, 20-23 Eylül 1922’de Paris’te yaptıkları bir toplantı sonucunda bölgede bir tarafsız bölgenin oluşturulmasına ve bu kısma Türk askerlerinin girmemesini kararlaştırdılar. Bunu kabul etmeyen Mustafa Kemal Paşa, Türk askerini İngiltere’nin tel örgülerle çevrelediği alana kadar ilerledi. Bu gelişmelerin sonucunda 3 Ekim 1922’de Mudanya’da mütareke görüşmeleri başladı. İsmet Paşa’nın başkanlığını yaptığı heyetin ödünsüz duruşuyla 11 Ekim günü ateşkes anlaşması imzalandı. Antlaşma sayesinde Doğu Trakya ve boğazlar işgalden arındırıldı. Antlaşma da 15 Ekim’de yürürlüğe kondu.

‘CUMHURİYET’İN TEMELLERİ’

Bursa Uludağ Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, Mudanya Antlaşmasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Türk Kurtuluş Savaşı’nın askeri zaferlerinin, Mudanya Mütarekesi ile diplomatik başarıya dönüştüğüne dikkat çeken Arslan, “Bu mütareke, yalnızca Türk bağımsızlığının İtilaf Devletleri tarafından kabul edildiği bir belge olarak kalmamış, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini hızlandıran önemli bir dönüm noktası olmuştur” dedi.

Öte yandan Mudanya Belediyesi tarafından 3 Ekim’de başlayan 102. yıl dönümü kutlamaları, ‘mütareke imzalanıyor’ temasıyla tamamlanacak. Kutlama programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker katılacak.

Çankırı’da, Kurtuluş Savaşı’nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda “15. İstiklal Yolu Yürüyüşü” yapıldı.