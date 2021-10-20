Tarihi Bıçakçı Han’da ‘Yıldız Sineması’ belgeseli

20 Ekim 2021 Çarşamba, 09:28

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir kültür sanat kentine dönüştürme vizyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yıldız Sineması özel gösterime hazırlanıyor. Doç. Dr. Dilek Tunalı’nın yönetmenliğini üstlendiği “Yıldız Sineması: Hatırlıyorum” belgeseli 23 Ekim’de 18.00’de tarihi Basmane’deki Bıçakçı Han’da ilk gösterimini yapacak.

1 saat 35 dakikalık belgesel için yaşları 62 ile 92 arasında değişen 19 kişiyle görüşüldü. Tanıklığına başvurulan isimler, Yıldız Sineması’na komşu olan Tilkilik, Namazgah, Faik Bey, Ballıkuyu ve Yıldız Sineması’nın arkasında, sinema profesörü Alim Şerif Onaran’ın da yaşadığı 1276 Sokak’ta yaşayan sinema müdavimlerinden oluşuyor.

MAVİ BOYALI SİNEMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi ve filmin yönetmeni Doç. Dr. Dilek Tunalı, 1952-1988 yılları arasında kentin sinema ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yıldız Sineması’nın Türkiye’nin değişen sosyo-politik ve sosyo-kültürel durumuna ayak uydurduğunu söyledi. Dilek Tunalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm bu değişimleri Yıldız Sineması’nın hem perdesinde hem binasında hem de seyirci profilinde görebilmek mümkün. 1988’den sonraki dönemde binanın spor oyunlarına yönelik bir mekan olarak kullanılmaya başlanması da bunun kanıtı. Biz bu filmde bir zamanların mavi boyalı Yıldız Sineması’nın belleğini ortaya çıkarmaya çalıştık.”

İLK SİMGE YAPI

Yıldız Sineması 1953’te yazlık sinemadan kapalı sinemaya dönüştürüldü. 1957’de yeniden inşa edilen sinema, kapılarını Zeki Müren konseriyle açtı. Yıldız Sineması’nda sihirbaz gösterilerinden konserlere, operetlerden tiyatrolara kadar farklı pek çok sanat etkinliği yapıldı. Türkiye ve İsveç güreş milli takımlarının müsabakalarına bile ev sahipliği yapan Yıldız Sineması, futbol sahası olarak da kullanıldı.