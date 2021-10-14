Tarihi bina için imza kampanyası

14 Ekim 2021 Perşembe, 12:25

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait olan ve 1964 yılından bu yana Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası tarafından kiralık olarak kullanılan tarihi binaya el konularak “Millet Kütüphanesi” yapılacağı iddia edildi.

Maden Mühendisleri Odası tarafından binaya el konulmasına karşı imza kampanyası başlatıldı.

İmza metninde şu ifadeler kullanıldı:

''Mülkiyeti Türkiye Taş Kömürü Kurumuna ait olan 114 yıllık tarihi bina, 57 yıldır TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından kullanılmamakta olup ücretsiz olarak Zonguldak kentinin ve halkının bilimsel, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermiştir.

57 yıllık süre içerisinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası bilimden, emekten ve halktan yana tavrı ile kamucu politikaları savunmuş ve bu nedenle hiçbir zaman bu binanın mülkiyetine talip olmamakla kalmamış kamu malına sahip çıkan bir anlayış ile bu binayı kendi imkanlarıyla geliştirmiş ve kamuya karşı tüm idari ve hukuki görevlerini yerine getirmiştir ve getirmeye de devam edecektir.

Kentin tarihiyle özdeşleşmiş ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası uygulamalarıyla kamuya mal olmuş bu tarihi ve kültürel varlık statüsünde sayılabilecek bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesi tarafından yürütülen bir çalışma ile bu tarihi süreç yok sayılarak siyasi iktidarın yerel politikacılarının asılsız iddiaları gerekçe gösterilerek siyasi ve ticari ranta devşirilmek istenmektedir.

114 Yıllık tarihi binayı 57 yıldır büyük bir özenle koruyan, bila bedel geliştiren TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube hizmet binasının tahliye edilmesi sadece maden mühendislerine değil, Zonguldak maden işçilerine, kentine ve halkına karşı yapılmış bir ihanet olarak görüyor ve kabul etmiyoruz.

Biz aşağıda imzası olan Maden Mühendisleri TMMOB’ye bağlı Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları, Sendikalar, Vakıflar, Dernekler, Öğretmenler, Öğrenciler, Akademisyenler, Sanatçılar, Maden İşçileri, Zonguldak Esnafı, Zonguldak Halkı ve Zonguldak Kenti olarak ilimizin tarihiyle özdeşleşmiş ve mekânsal hafızası olan bu tarihi ve kültürel varlığı korumak amacıyla, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Zonguldak Valiliğini, Zonguldak Belediyesini, TTK Genel Müdürlüğü’nü bu kararından ve taleplerinden vazgeçmeye çağırıyoruz.

Bu karardan vazgeçilmediği takdirde TMMOB Maden Mühendisleri Odasının bu amaçla vereceği onurlu mücadeleyi sonuna kadar destekleyeceğimizi ve onlarla birlikte kentimize ve tarihine sahip çıkacağımızın bilinmesini isteriz.''

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