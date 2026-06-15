Tarihi camide 'cinsel ilişki' skandalı: Müezzin yakaladı, savunmalarında 'fantezi' dediler

Kocaeli'de tarihi bir camide sabah ezanı için gelen müezzin, içeriden gelen sesler üzerine durumdan şüphelendi. İlk etapta hırsızlık ihtimali değerlendirilen olayın, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle farklı bir boyut kazandığı ortaya çıktı.

Camide ilişkiye giren kadın ve erkek ifadelerinde, bunu fantezi amacıyla yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

İlk etapta hırsızlık ihtimali üzerinde duran müezzin, daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, kadın ve erkeğin cami içerisinde cinsel ilişkide bulunduğunu tespit eden müezzin, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Özgür Kocaeli'den Selda Hatun Tan'ın haberine göre, İhbar üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kimlikleri tespit edilen kadın ve erkek kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"FARKLI BİR DENEYİM AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, ifadelerinde olayı fantezi ve farklı bir deneyim amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.