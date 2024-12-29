Tarihi çarşıda 25 milyon liralık kuyumcu soygunu!
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Tarihi Uzun Çarşı’da bulunan kuyumcudan yaklaşık 25 milyon liralık altın ve değerli saat çalan iki şüpheli kayıplara karıştı.
Tarihi Uzun Çarşı’da gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki kişi oldukları belirlenen şüpheliler, kuyumcunun kapısını kırarak içeri girdi.
Şüpheliler 25 milyon liralık altın ve değerli saatleri çalan soyguncular kayıplara karıştı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelediklerinde şüphelilerin motosiklet ile geldiklerini, eldiven taktıklarını ve kapıyı levye tarzı gereçlerle zorlayarak içeri girdiklerini belirledi.
Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrasında zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #sakarya #Kuyumcu #hırsızlık #hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı
- Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı!
- Yolcu uçağında facia: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- Tandoğan sonrası
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Aliyev'den kaza sonrası flaş talep!
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: 'Nevzat cinayetten beraat'
- Parlamenter sistemdeki genel sekreterlik yeniden kuruldu