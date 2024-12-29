Tarihi çarşıda 25 milyon liralık kuyumcu soygunu!

Yayınlanma: 29.12.2024 - 17:35

Güncelleme: 29.12.2024 - 17:35

Tarihi Uzun Çarşı’da gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki kişi oldukları belirlenen şüpheliler, kuyumcunun kapısını kırarak içeri girdi.

Şüpheliler 25 milyon liralık altın ve değerli saatleri çalan soyguncular kayıplara karıştı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelediklerinde şüphelilerin motosiklet ile geldiklerini, eldiven taktıklarını ve kapıyı levye tarzı gereçlerle zorlayarak içeri girdiklerini belirledi.

Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrasında zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.