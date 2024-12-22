Hırsızlık ihbarında bulundu: Şüpheli 'eski bacanağı' çıktı

Bursa’da bir miktar parası ve telefonu çalınan adam polise başvurdu. Harekete geçen ekipler şüpheliyi yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete giden mağdur adam, parasını çalan kişinin eski bacanağını olduğunu öğrenince başından kaynar sular döküldü.

Hırsızlık ihbarında bulundu: Şüpheli 'eski bacanağı' çıktı
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İHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 10:55

Bursa’nın Osmangazi ilçesi, Gülbahçe Mahallesi’ndeki iş yerinde eski bacanağını ziyarete giden, Erkan K., (38) Nihat T.’nin (41) yerinde olmadığını fark edince masanın üstünden aracın anahtarını aldı.

Arabaya yönelen şüpheli, otomobildeki telefon ve 24 bin lira para çalıp hiçbir şey olmamış gibi anahtarı masayı bırakıp, kayıplara karıştı. Aracına binen mağdur adam parasının ve telefonun yerinde olmadığını görünce ihbarda bulundu.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek yaptığı çalışmada Erkan K.’yi yakaladı.

TUTUKLANDI

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen kişinin eski bacağını olduğunu anlayan mağdur kişi, şok üzerine şok yaşadı.

Şüpheli bacanak ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık anı ise kameraya güvenlik kameralarına yansıdı.


Etiketler: #Bursa #hırsızlık #hırsız

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