Tarihi Elektrik Fabrikası için ortak mücadele çağrısı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 16:33

Güncelleme: 21.11.2024 - 16:33

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir’in en önemli simgelerinden biri olan Tarihi Elektrik Fabrikası’nın Özelleştirme İdaresi’nce imar planlarının değiştirilerek yüksek yapılaşmaya açılması çalışmalarına karşı TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen basın açıklaması katıldı. Tarihi Elektrik Fabrikası önünde gerçekleştirilen açıklamaya Başkan Mutlu’nun yanı sıra TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Aykut Akdemir, Ege Kent Konseyleri Birliği ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ile meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Basın açıklamasının ardından konuşan Başkan Mutlu, bir endüstri mirası olan Elektrik Fabrikası’nın kamusal kullanıma açılması gerektiğini belirterek ortak mücadele çağrısı yaptı.

BAŞKAN MUTLU: KAMUSAL KULLANIMA AÇILMASI GEREKİYOR

Elektrik Fabrikası’nın kamusal kullanıma açılması gerektiğinin altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Elektrik Fabrikası, bizzat Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından zamanında tescillenmiş bir bina. Dünyada buna endüstri mirası diyorlar. Artık üretim yapılmasa bile fabrikalar artık üretimden çekilse bile bir kent hafızası ve belleği olarak farklı fonksiyonlarla işlevlendirilip o kentte kamunun kullanımına açılıyor. Bizim de burada isteğimiz Elektrik Fabrikası’nın restore edilerek kamunun elinde kalması ve kamusal kullanıma açılması. Bu bir miras, bu mirasa bu kentli sahip çıkmak zorunda. Bunun içerisinde herhangi bir bölümün 30 kat imara açılması kabul edilemez. Buranın turizm ticaret fonksiyonuna dönüşerek özelleştirilmesi kabul edilemez. Çok uzun zamandır başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kentin aktif odaları tarafından da talip olunan ve hep kamusal kullanım için dönüştürülmek istenen bir mekan. Bu mekanın tekrar İzmir Büyükşehir Belediyesi elinde ve tekrar kamusal kullanıma açılması kentin kültür sanat hayatında, gençlerin, çocukların ve hepimizin kullanacağı mekan olarak hayata geçmesi gerekiyor. Bunun için de bütün kenti yanımızda olmaya ve bizimle birlikte dayanışmaya davet ediyoruz” dedi.

AKDEMİR: MÜCADELELERİN EN BAŞAT AKTÖRLERİNDEN

Açıklamaya katılarak kendilerine destek veren Başkan Mutlu’ya teşekkür eden TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Aykut Akdemir de şunları söyledi: “Nasıl ki bu arkamızdaki bina ülkenin sanayileşmesinin ve kentleşmesinin hafızasıysa bu hafızayı korumak için mücadele eden TMMOB’un da bir hafızası vardır. Biz buraya ilk defa gelmiyoruz. Ya da bu ülkede ranta açılan alanlara karşı mücadele etmek için ilk kez bir araya gelmiyoruz. Şimdiye kadar bu mücadelelerin en başat aktörlerinden, en çok emek harcayan insanlardan biri olan Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya da geldiği için çok teşekkür ediyoruz.”

GÜRLER: ELEKTRİK FABRİKASI RANTA KURBAN EDİLEMEZ

Basın açıklamasını okuyan Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gülhan Gürler ise Elektrik Fabrikası arazisinin ticari olarak yapılaşmaya açılmasına karşı tüm İzmirlilere birlikte mücadele çağrısı yaparak, “Bugün, kentimizin tarihi sembollerinden Elektrik Fabrikası’nı ranta kurban vermemek, ticari meta haline gelmesine ve amaç dışı kullanımına engel olmak amacı ile bir aradayız. Arkamızda bulunan tarihi Elektrik Fabrikası, yalnız İzmir’in değil ülkemizin sanayileşme sürecinin kilometre taşlarından biri ve aynı zamanda bu kentin hafızasıdır. Mevcut hali ile tarihi binanın, tıpkı Alsancak Garı, TEKEL, Sümerbank, TARİŞ binaları ve Havagazı Fabrikası gibi endüstriyel miras olarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği konusunda ısrarlıyız. Adı geçen alanda ticaret ve/veya turizm maksatlı inşa edilecek 30 katlı bina, kent silüetini de bozarak, endüstriyel mirasımızı yok etmekle kalmayacak; bu değişiklik aynı zamanda mekânı, kamusal anlamından ve işlevinden koparıp, bir ticarethaneye dönüştürecektir. Yıllarca ESHOT tarafından işletilen Elektrik Fabrikası’nın tapusunun yeniden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi gerekmektedir. Endüstriyel mirasımızın kendi gabarisini fazlasıyla aşan ucube bir yapının altında yok edilmesine ve bir sermaye nesnesi haline getirilmesine göz yummayacağız” ifadelerini kullandı.