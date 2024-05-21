Tarihi eser dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser görünümü verilmiş 3 heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara’nın Deveci Mahallesi’nde tarihi görünümü verilmiş eserlerle dolandırıcılık yapılacağı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen jandarma, kullandıkları otomobili durdurup arama yaptı.
Aramada, aracın bagajında kaya görünümlü küp içine yerleştirilen sahte 3 heykel ele geçirildi. Araçtaki Z.Ç. ve Ş.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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